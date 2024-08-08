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Появились спутниковые снимки последствий удара по складу с вооружением под Курском

Фото: СМИ показали спутниковые снимки после удара по складу под Курском (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В сети показали спутниковые изображения последствий удара по складу с вооружением и техникой под российским Курском. На фото можно увидеть поврежденные ангары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание показало спутниковый снимок, на котором можно заметить последствия удара украинских военных по базе главного ракетно-артиллерийского управления российских войск недалеко от города Курск.

Силы обороны Украины в ночь на 31 июля поразили склад артиллерии (воинская часть 42699).

Также украинские защитники ударили по складу с авиационным вооружением у курской авиабазы "Халино". СМИ предполагают, что украинские силы для атаки могли использовать не дроны, а модифицированные противокорабельные ракеты "Нептун".

 

 

Предыстория

На прошлой неделе, 31 июля, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники российских войск под Курском.

Генштаб подчеркнул, что боевую работу вели Военно-морские силы ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями.

Следует добавить, что атака произошла за неделю до так называемого "прорыва" границы в Курской области. Россияне жалуются, что якобы украинские силы перешли границу и заняли несколько населенных пунктов Курской области. Речь идет, в частности, о городе Суджа, где находится газоизмерительная станция, через которую осуществляется транзит российского газа через Украину в Европу.

Кроме того, в сети утверждают, что бои дошли до поселка Коренево в 25 км от Сумской области. Что об этом известно - узнайте в материале РБК-Украина.

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