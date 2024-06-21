З'явилися супутникові знімки наслідків атаки на нафтобазу у російській Адигеї

Атаки на НПЗ в Росії

Нагадаємо, в ніч на 20 червня підрозділи ЗСУ та Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів у Тамбовській області. Також захисники вдарили по нафтобазі "Енемська" в Адигеї.

Вже цієї ночі, 21 червня, Сили оборони України безпілотниками атакували чотири нафтопереробні заводи на території РФ.

Крім того, цієї ночі були атаковані російські радіолокаційні станції й центри радіолокаційної розвідки у Брянській області та у Криму. У Краснодарському краї були вражені місця зберігання й підготовки "Шахедів".

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