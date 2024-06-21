Появились спутниковые снимки последствий атаки на нефтебазу в российской Адыгее

Атаки на НПЗ в России

Напомним, в ночь на 20 июня подразделения ВСУ и Службы безопасности Украины атаковали склад горюче-смазочных материалов в Тамбовской области. Также защитники ударили по нефтебазе "Энемская" в Адыгее.

Уже этой ночью, 21 июня, Силы обороны Украины беспилотниками атаковали четыре нефтеперерабатывающих завода на территории РФ.

Кроме того, в эту ночь были атакованы российские радиолокационные станции и центры радиолокационной разведки в Брянской области и Крыму. В Краснодарском крае были поражены места хранения и подготовки "Шахедов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.