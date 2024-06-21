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З'явилися супутникові знімки наслідків атаки на нафтобазу у російській Адигеї

Адигея, П'ятниця 21 червня 2024 15:26
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З'явилися супутникові знімки наслідків атаки на нафтобазу у російській Адигеї Фото: з'явилися супутникові знімки наслідків атаки на нафтобазу "Лукойла" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники 20 червня атакували дронами нафтобазу у російській Адигеї. З'явилися супутникові знімки наслідків атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

В ніч на 20 червня Сили оборони України дронами атакували нафтобазу у селищі Енем. Нафтобаза належить компанії "Лукойл Югнефтепродукт".

На знімках з супутника помітно, що внаслідок атаки було зруйновано як мінімум одну будівлю та пошкоджено ангар поряд з нею. Ймовірно, самі баки з паливом не були пошкоджені.

Глава республіки Адигея Марат Кумпілов повідомляв про пожежу в результаті атаки. За словами російського чиновника, вогонь охопив площу у 400 квадратних метрів.

Атаки на НПЗ в Росії

Нагадаємо, в ніч на 20 червня підрозділи ЗСУ та Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів у Тамбовській області. Також захисники вдарили по нафтобазі "Енемська" в Адигеї.

Вже цієї ночі, 21 червня, Сили оборони України безпілотниками атакували чотири нафтопереробні заводи на території РФ.

Крім того, цієї ночі були атаковані російські радіолокаційні станції й центри радіолокаційної розвідки у Брянській області та у Криму. У Краснодарському краї були вражені місця зберігання й підготовки "Шахедів".

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