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Появились спутниковые снимки последствий атаки на нефтебазу в российской Адыгее

Адыгея, Пятница 21 июня 2024 15:26
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Появились спутниковые снимки последствий атаки на нефтебазу в российской Адыгее Фото: появились спутниковые снимки последствий атаки на нефтебазу "Лукойла" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники 20 июня атаковали дронами нефтебазу в российской Адыгее. Появились спутниковые снимки последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В ночь на 20 июня Силы обороны Украины дронами атаковали нефтебазу в поселке Энем. Нефтебаза принадлежит компании "Лукойл Югнефтепродукт".

На снимках со спутника заметно, что в результате атаки было разрушено как минимум одно здание и поврежден ангар рядом с ним. Вероятно, сами баки с топливом не были повреждены.

Глава республики Адыгея Марат Кумпилов сообщал о пожаре в результате атаки. По словам российского чиновника, огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.

Атаки на НПЗ в России

Напомним, в ночь на 20 июня подразделения ВСУ и Службы безопасности Украины атаковали склад горюче-смазочных материалов в Тамбовской области. Также защитники ударили по нефтебазе "Энемская" в Адыгее.

Уже этой ночью, 21 июня, Силы обороны Украины беспилотниками атаковали четыре нефтеперерабатывающих завода на территории РФ.

Кроме того, в эту ночь были атакованы российские радиолокационные станции и центры радиолокационной разведки в Брянской области и Крыму. В Краснодарском крае были поражены места хранения и подготовки "Шахедов".

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