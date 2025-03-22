З'явилися супутникові знімки масштабної пожежі на газовимірювальній станції у Суджі

Нагадаємо, що через газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області здійснював транзит російського газу в Європу. З 1 січня 2025 Україна офіційно припинила транзит газу з РФ до Європи та Молдови.

Сили оборони України взяли під контроль ГВС у Суджі влітку 2024 після початку Курської операції.

Як відомо, пізно ввечері 20 березня на станції спалахнула масштабна пожежа. Вогонь було видно у Курську, Бєлгороді та на кордоні з Сумською областю.

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