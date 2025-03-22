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З'явилися супутникові знімки масштабної пожежі на газовимірювальній станції у Суджі

Фото: у мережі показали супутникові знімки пожежі на ГВС "Суджа" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі показали супутникові знімки пожежі на газовимірювальній станції "Суджа" у Курській області. Станцію атакували росіяни напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Пожежа на станції у Суджі почалася ввечері 20 березня. Росіяни заявили, що нібито Сили оборони обстріляли ГВС. 

Проте Генеральний штаб ЗСУ спростував закиди російських загарбників. У ЗСУ наголосили, що росіяни самі вдарили по газовимірювальній станції "Суджа" з артилерії, і це не перший обстріл. Влітку минулого року станція була атакована керованими авіабомбами, а цього тижня росіяни знову вдарили по ній КАБами.

Також відомо, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення підрозділів.

Нагадаємо, що через газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області здійснював транзит російського газу в Європу. З 1 січня 2025 Україна офіційно припинила транзит газу з РФ до Європи та Молдови.

Сили оборони України взяли під контроль ГВС у Суджі влітку 2024 після початку Курської операції.

Як відомо, пізно ввечері 20 березня на станції спалахнула масштабна пожежа. Вогонь було видно у Курську, Бєлгороді та на кордоні з Сумською областю.

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Курська областьСуджаПожежа