RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Появились спутниковые снимки масштабного пожара на газоизмерительной станции в Судже

Фото: в сети показали спутниковые снимки пожара на ГИС "Суджа" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В сети показали спутниковые снимки пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Станцию атаковали россияне накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Пожар на станции в Судже начался вечером 20 марта. Россияне заявили, что якобы Силы обороны обстреляли ГИС.

Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг вбросы российских захватчиков. В ВСУ отметили, что россияне сами ударили по газоизмерительной станции "Суджа" из артиллерии, и это не первый обстрел. Летом прошлого года станция была атакована управляемыми авиабомбами, а на этой неделе россияне снова ударили по ней КАБами.

Также известно, что ранее войска РФ использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения подразделений.

 

Напомним, что через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области осуществлял транзит российского газа в Европу. С 1 января 2025 года Украина официально прекратила транзит газа из РФ в Европу и Молдову.

Силы обороны Украины взяли под контроль ГИС в Судже летом 2024 года после начала Курской операции.

Как известно, поздно вечером 20 марта на станции вспыхнул масштабный пожар. Огонь был виден в Курске, Белгороде и на границе с Сумской областью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская областьСуджаПожар