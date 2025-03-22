Появились спутниковые снимки масштабного пожара на газоизмерительной станции в Судже

Напомним, что через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области осуществлял транзит российского газа в Европу. С 1 января 2025 года Украина официально прекратила транзит газа из РФ в Европу и Молдову.

Силы обороны Украины взяли под контроль ГИС в Судже летом 2024 года после начала Курской операции.

Как известно, поздно вечером 20 марта на станции вспыхнул масштабный пожар. Огонь был виден в Курске, Белгороде и на границе с Сумской областью.

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