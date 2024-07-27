З'явилися подробиці про судно РФ, яке увійшло до територіальних вод Фінляндії

За даними прикордонної охорони, кордони порушило російське науково-дослідне судно "Михайло Казанський". У п'ятницю, 26 липня, воно увійшло до територіальних вод Фінляндії в районі на південь від Хаміна.

Незаконний перетин кордону було зафіксовано системами спостереження прикордонної охорони, а також патрулем берегової охорони. Російське судно пройшло близько 1,2 морських миль у територіальних водах Фінляндії.

Як повідомляється, під час інциденту патрульний катер берегової охорони був поряд із російським судном. Було зроблено кілька спроб зв'язатися з судном "Михайло Казанський" по радіозв'язку, але вони не мали успіху.

У YLE додали, що прикордонна охорона розслідує те, що сталося - як порушення територіальних кордонів.