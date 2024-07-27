Появились подробности о судне РФ, которое вошло в территориальные воды Финляндии

По данным пограничной охраны, границы нарушило российское научно-исследовательское судно "Михаил Казанский". В пятницу, 26 июля, оно вошло в территориальные воды Финляндии в районе южнее Хамина.

Незаконное пересечение границы было зафиксировано системами наблюдения пограничной охраны, а также патрулем береговой охраны. Российские судно прошло около 1,2 морских миль в территориальных водах Финляндии.

Как сообщается, во время инцидента патрульный катер береговой охраны был рядом с российским судном. Было предпринято несколько попыток связаться с судном "Михаил Казанский" по радиосвязи, но они не увенчались успехом.

В YLE добавили, что пограничная охрана расследует произошедшее как нарушение территориальных границ.