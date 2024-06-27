Фінляндія змінить закон для конфіскації квартир у росіян, які не сплачують внески

Уряд Фінляндії змінить своє законодавство для того, щоб мати змогу конфіскувати квартири у росіян, які не сплачують внески. Завтра президент підпише зміни до закону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції Фінляндії.

Як зазначили у відомстві, країна зіштовхнулась з проблемами в Південно-Східній і Східній частинах країни. Там близько 1000 житлових товариств зіткнулися з проблемами через неспроможність російських власників квартир переказувати членські внески та інші платежі. Через це деякі житлові комплекси можуть оголосити банкрутство або залишитися без опалення, енергії та води.

"Метою оновлення закону про житлово-будівельні компанії є вирішення проблем житлово-будівельних компаній та спрощення процедури набуття права власності на житло. Поправка також покликана забезпечити, щоб час, необхідний для вручення рішення про вступ у володіння за кордоном, не призводив до неефективності рішення", - сказано в повідомленні.

Водночас там зазначають, що взяття у власність ОСББ вимагає вручення повістки про виселення. Однак, у деяких випадках захоплення контролю над ОСББ є неможливим, якщо неможливо вручити повідомлення за кордоном. Зокрема, у Східній Фінляндії виникли проблеми з доставкою повідомлень до Росії. Це ставить у невигідне становище житлові компанії, які змушені використовувати володіння як засіб протидії порушенням з боку пайовиків або орендарів.

Конфіскація майна росіян у Фінляндії

Раніше ідею конфіскації майна у росіян підтримувала міністр юстиції Фінляндії Ліна Мері. Вона заявляла, що уряд хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам.

Тоді вона говорила, що юридичне вирішення цієї проблеми планується на середину 2024 року.

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