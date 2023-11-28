З'явилися подробиці ранкових вибухів у Токмаку

Як розповів він, посилаючись на дані місцевих, прилетіло в будівлю в центрі міста, яку окупанти давно використовували в своїх цілях.

"Після вибухів рашисти заметушилися - евакуювали "трьохсотих" і речі. Точна кількість ліквідованих окупантів уточнюється", - додав він.

Вибухи у Запорізькій області 28 листопада

Вранці у вівторок, 28 листопада, у Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Перед ними в місті пропадало світло.

Крім того, вибух вранці пролунав і у Запоріжжі. Він трапився під час повітряної тривоги. Як пізніше з'ясувалося, російські війська атакували одне із підприємств Запоріжжя. Ймовірно, ворог використав ракету "Іскандер", одну людину поранено.