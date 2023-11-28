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Появились подробности утренних взрывов в Токмаке

Фото: в Токмаке зафиксирован "прилет" по зданию россиян после взрывов 28 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Следствием взрывов во временно захваченном Токмаке Запорожской области утром, 28 ноября, стал "прилет" по зданию, которое использовали оккупанты. Оно расположено в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

Как рассказал он, ссылаясь на данные местных, прилетело в здание в центре города, которое оккупанты давно использовали в своих целях.

"После взрывов рашисты засуетились - эвакуировали "трехсотых" и вещи. Точное количество ликвидированных оккупантов уточняется", - добавил он.

Взрывы в Запорожской области 28 ноября

Утром во вторник, 28 ноября, в Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Перед ними в городе пропадал свет.

Кроме того, взрыв утром прогремел и в Запорожье. Он случился во время воздушной тревоги. Как позже выяснилось, российские войска атаковали одно из предприятий Запорожья. Вероятно, враг использовал ракету "Искандер", один человек ранен.

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