Вибух у Запоріжжі: РФ атакувала місто "Іскандером", є поранений
Російські війська атакували одне із підприємств Запоріжжя у вівторок, 28 листопада. Ймовірно, ворог використав ракету "Іскандер", одну людину поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.
"О 08:51, під час повітряної тривоги, ворог наніс один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя", - розповів він.
За словами голови ОВА, попередньо ворог атакував місто однією з модифікацій балістичної ракети "Іскандер", хоча зараз тип ракети уточнюється.
"За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину", - зазначив Малашко.
Крім того, за його даними, від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.
Вибух у Запоріжжі
Вранці 28 листопада в Запоріжжі та області було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про застосування балістики. Пізніше місцеві ЗМІ повідомили про вибух у Запоріжжі.
Зазначимо, що вранці пролунали вибухи і у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Перед "бавовною" у місті зникало електропостачання.
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