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Вибух у Запоріжжі: РФ атакувала місто "Іскандером", є поранений

Запоріжжя, Вівторок 28 листопада 2023 09:57
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Вибух у Запоріжжі: РФ атакувала місто "Іскандером", є поранений Фото: РФ атакувала Запоріжжя "Іскандером" 28 листопада, є поранений (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували одне із підприємств Запоріжжя у вівторок, 28 листопада. Ймовірно, ворог використав ракету "Іскандер", одну людину поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"О 08:51, під час повітряної тривоги, ворог наніс один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя", - розповів він.

За словами голови ОВА, попередньо ворог атакував місто однією з модифікацій балістичної ракети "Іскандер", хоча зараз тип ракети уточнюється.

"За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину", - зазначив Малашко.

Крім того, за його даними, від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.

Вибух у Запоріжжі

Вранці 28 листопада в Запоріжжі та області було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про застосування балістики. Пізніше місцеві ЗМІ повідомили про вибух у Запоріжжі.

Зазначимо, що вранці пролунали вибухи і у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Перед "бавовною" у місті зникало електропостачання.

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Запоріжжя вибухи
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