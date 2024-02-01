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З'явилися перші супутникові знімки з місця падіння Іл-76 під Бєлгородом

Фото: з'явилися перші супутникові знімки з місця падіння Іл-76 (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі опублікували перші знімки зі супутника, на яких помітно місце падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Супутникові знімки за 31 січня показала компанія Planet Labs. На них можна побачити місце падіння Іл-76. Зазначається, що слід, який залишив літак при падінні, простягається приблизно на 500 метрів.

 

 

Падіння російського літака Іл-76

Нагадаємо, 24 січня російський літак Іл-76 впав поблизу села Яблоново у Бєлгородській області РФ.

При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збитті літака.

В ГУР Міноборони підтвердили, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін. Але заяву про те, що в літаку перебували українські військовополонені у розвідці не підтверджують.

Пізніше у ГУР зазначили, що на борту Іл-76 могли бути як і ракети, так і люди. При цьому, за даними розвідки, на борту також мали бути російські високопосадовці. В останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.

СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Україна закликає провести міжнародне розслідування, але Москва у традиційній для неї манері виступила проти.

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Російська ФедераціяІЛ-76Війна Росії проти УкраїниБєлгород