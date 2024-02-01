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Появились первые спутниковые снимки с места падения Ил-76 под Белгородом

Фото: появились первые спутниковые снимки с места падения Ил-76 (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В сети опубликовали первые снимки со спутника, на которых видно место падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Спутниковые снимки 31 января показала компания Planet Labs. На них можно увидеть место падения Ил-76. Отмечается, что след, который оставил самолет при падении, растянулся примерно на 500 метров.

 

 

Падение российского самолета Ил-76

Напомним, 24 января российский самолет Ил-76 упал вблизи села Яблоново в Белгородской области РФ.

При этом в России утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбивании самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Позже в ГУР отметили, что на борту Ил-76 могли быть как ракеты, так и люди. При этом, по данным разведки, на борту также должны быть лететь российские чиновники. В последний момент ФСБ запретила им садиться на самолет.

СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Украина призывает провести международное расследование, но Москва в традиционной для нее манере выступила против.

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Российская ФедерацияИЛ-76Война России против УкраиныБелгород