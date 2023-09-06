З'явилися перші фото Блінкена в Києві

"Держсекретар став першим моїм колегою, який розпочав день у Києві з вшанування наших загиблих героїв на Берковецькому кладовищі. Це жест поваги усім українським воїнам, які віддали життя за нашу свободу і право жити", - написав Кулеба.

Візит Блінкена до Києва

Держсек США прибув до столиці України сьогодні вранці. Зазначимо, що це вже четвертий візит Блінкена до України з початку повномасштабної війни.

Сьогодні Блінкен має оголосити про новий пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів, який буде спрямований на покращення ППО та посилення ЗСУ для прориву ліній оборони росіян.

Блінкен пробуде в Україні два дні. Очікується, що сьогодні, окрім Кулеби, він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і представниками громадськості.

Більше про візит держсека США до України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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