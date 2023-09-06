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Блінкен приїхав в Україну

Київ, Середа 06 вересня 2023 09:14
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Блінкен приїхав в Україну Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Іван Носальський

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у середу, 6 вересня, приїхав в Україну з офіційним візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Раніше про візит Блінкена не повідомлялося з міркувань безпеки.

Зранку у центрі Києва частково перекрили рух транспорту. Це зазвичай буває, коли до столиці прибувають міжнародні лідери та делегації.

Про візит державного секретаря США повідомляли ЗМІ ще вчора, 5 вересня.

Варто зауважити, що поїздка державного секретаря США відбувається на тлі зміни міністра оборони України. Сьогодні кандидатуру Рустема Умєрова на посаду нового глави Міноборони має підтримати Верховна рада.

Також учора, 5 вересня, український парламент вирішив повернути електронне декларування для чиновників, але без важливої поправки, яка передбачає відкриття декларацій.

Попередній візит Блінкена

Востаннє Блінкен відвідував Україну у вересні 2022 року. Тоді поїздку американського держсекретаря також не анонсували.

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