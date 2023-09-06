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Появились первые фото Блинкена в Киеве

Фото: Блинкен почтил память погибших украинских героев на Берковецком кладбище (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Елизавета Драбкина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен начал свой визит в Киев с почтения памяти погибших украинских военных на Берковецком кладбище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Госсекретарь стал первым моим коллегой, который начал день в Киеве с почтения наших погибших героев на Берковецком кладбище. Это жест уважения всем украинским воинам, отдавшим жизнь за нашу свободу и право жить", - написал Кулеба.

Визит Блинкена в Киев

Госсек США прибыл в столицу Украины сегодня утром. Это уже четвертый визит Блинкена в Украину с начала полномасштабной войны.

Сегодня Блинкен должен объявить о новом пакете помощи Украине на 1 млрд долларов, который будет направлен на улучшение ПВО и усиление ВСУ для прорыва линий обороны россиян.

Блинкен пробудет в Украине два дня. Ожидается, что сегодня, кроме Кулебы, он встретится с президентом Владимиром Зеленским и представителями общественности.

Больше о визите госсека США в Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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Энтони БлинкенДмитрий КулебаКиев