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З'явилися перші фото Блінкена в Києві

Середа 06 вересня 2023 13:04
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З'явилися перші фото Блінкена в Києві Фото: Блінкен вшанував загиблих українських героїв на Берковецькому кладовищі (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Державний секретар США Ентоні Блінкен розпочав свій візит до Києва із вшанування пам'яті загиблих українських військових на Берковецькому кладовищі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Держсекретар став першим моїм колегою, який розпочав день у Києві з вшанування наших загиблих героїв на Берковецькому кладовищі. Це жест поваги усім українським воїнам, які віддали життя за нашу свободу і право жити", - написав Кулеба.

Візит Блінкена до Києва

Держсек США прибув до столиці України сьогодні вранці. Зазначимо, що це вже четвертий візит Блінкена до України з початку повномасштабної війни.

Сьогодні Блінкен має оголосити про новий пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів, який буде спрямований на покращення ППО та посилення ЗСУ для прориву ліній оборони росіян.

Блінкен пробуде в Україні два дні. Очікується, що сьогодні, окрім Кулеби, він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і представниками громадськості.

Більше про візит держсека США до України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Ентоні Блінкен Дмитро Кулеба Київ
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