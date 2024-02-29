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З'явилися нові складнощі: країни G7 обговорили перспективи передачі активів України

Четвер 29 лютого 2024 03:53
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З'явилися нові складнощі: країни G7 обговорили перспективи передачі активів України Фото: міністр фінансів США Джанет Йєллен (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Деякі країни G7 не можуть знайти компроміс по передачі заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер у середу спростував думку міністра фінансів США Джанет Йеллен щодо законності монетизувати близько 300 млрд доларів заморожених російських активів

Ле Мер сказав, що Франція переконана, що у міжнародному праві немає достатніх підстав для продовження дій, і потрібна подальша робота.

"Будь-які подібні кроки мають бути повністю підкріплені міжнародним правом та вимагають підтримки всіх членів Групи 20 найбільших економік, до якої входять Росія, Китай та інші країни, що критично належать до США", - пояснив Ле Мер.

Конфіскація активів РФ

Наприкінці 2023 року видання Financial Times повідомило, що США пропонують країнам G7 конфіскувати на користь України 300 млрд. доларів заморожених російських активів.

План хотіли реалізувати до другої річниці повномасштабної війни Росії проти України. Але цього не сталося.

Раніше ми писали, що, за словами голови Мінфіну США Джанет Йеллен, країнам G7необхідно терміново знайти спосіб передати російські активи Україні.

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