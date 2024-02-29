Появились новые сложности: страны G7 обсудили перспективы передачи Украине активов РФ

Некоторые страны G7 не могут найти компромисс по передаче замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в среду опроверг мнение министра финансов США Джанет Йеллен об законности монетизировать около 300 млрд долларов замороженных российских активов

Ле Мэр сказал, что Франция убеждена, что в международном праве нет достаточных оснований для продолжения действий, и требуется дальнейшая работа.

"Любые подобные шаги должны быть полностью подкреплены международным правом и требуют поддержки всех членов Группы 20 крупнейших экономик, в которую входят Россия, Китай и другие страны, критически относящиеся к США", - пояснил Ле Мэр.

Конфискация активов РФ

В конце 2023 года издание Financial Times сообщило, что США предлагают странам G7 конфисковать в пользу Украины 300 млрд долларов замороженных российских активов.

План хотели реализовать ко второй годовщине полномасштабной войны России против Украины. Но этого не произошло.

Ранее мы писали, что по словам главы Минфина США Джанет Йеллен, странам G7 необходимо срочно найти способ передать российские активы Украине.