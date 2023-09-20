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Під Севастополем "приліт" по військовій частині РФ (фото, відео)

Севастополь, Середа 20 вересня 2023 13:34
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Під Севастополем "приліт" по військовій частині РФ (фото, відео) Фото: під Севастополем "приліт" по військовій частині РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали у районі окупованого Севастополя вдень 20 вересня. У мережі повідомляють про "приліт" по військовій частині окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

Як зазначають місцеві жителі, у населеному пункті Верхньосадове помітили дим. Там розташована російська військова частина.

Що відомо про ситуацію у Криму сьогодні

Нагадаємо, сьогодні після 12:00 в окупованому Інкермані помітили дим. Окупанти увімкнули димову завісу. Місцеві пабліки зазначають, що в Інкермані знаходиться головна нафтобаза Чорноморського флоту РФ.

Пізніше у районі Севастополя пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про роботу ППО. За їх словами, поблизу населених пунктів Верхньосадове та Кача нібито упали збиті дрони, там виникли пожежі.

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