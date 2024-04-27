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З'явилися фото наслідків удару РФ по психлікарні в Харкові

Фото: як виглядає психлікарня в Харкові після обстрілу РФ (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилися фото наслідків удару російських С-300 по спеціалізованій лікарні психпрофілю в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У момент обстрілу в лікувальному корпусі знаходилось 60 пацієнтів та 5 працівників. Від вибуху пошкоджена будівля харчоблоку, водогін, лінії електропередач", - розповів він, показавши фото з місця.

 

Наслідки обстрілу психлікарні в Харкові (t.me/synegubov)

За його словами, 53-річна пацієнтка зазнала травм, їй надали допомогу на місці.

"Наразі всіх пацієнтів розподілили між відділеннями лікарні", - зазначив Синєгубов.

Обстріл Харкова

У Харкові в ніч проти 27 квітня пролунали вибухи. У регіоні було оголошено тривогу.

Наразі стало відомо, що епіцентром падіння двох російських ракет С-300 стала територія, розташована між корпусами медзакладу в Салтівському районі, неподалік психіатричної лікарні. Під час атаки там перебувало понад тисяча людей.

Пізніше у поліції показали відео з місця "прильоту".

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Харків