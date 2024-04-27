RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Появились фото последствий удара РФ по психбольнице в Харькове

Фото: как выглядит психбольница в Харькове после обстрела РФ (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Появились фото последствий удара российских С-300 по специализированной больнице психпрофиля в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В момент обстрела в лечебном корпусе находились 60 пациентов и 5 работников. От взрыва повреждено здание пищеблока, водопровод, линии электропередач", - рассказал он, показав фото с места.

 

Последствия обстрела психбольницы в Харькове (t.me/synegubov)

По его словам, 53-летняя пациентка получила травмы, ей оказали помощь на месте.

"В настоящее время всех пациентов распределили между отделениями больницы", - отметил Синегубов.

Обстрел Харькова

В Харькове в ночь на 27 апреля прогремели взрывы. В регионе была объявлена тревога.

Поже стало известно, что эпицентром падения двух российских ракет С-300 стала территория, расположенная между корпусами медзаведения в Салтовском районе, недалеко от психбольницы. Во время атаки там находились более тысячи человек.

Позже в полиции показали видео с места "прилета".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков