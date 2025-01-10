З'явилися фото наслідків нічної атаки Росії на Київ

Російські дрони в ніч на 10 січня атакували Київ. Рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Цієї ночі російські окупанти направили на Київ ударні дрони. У столиці працювала протиповітряна оборона. Як зазначає ДСНС, у Солом’янському районі безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки. Пожежі вдалося уникнути. У дворі багатоповерхівки також пошкоджений легковий автомобіль. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. "Станом на 10:30 небезпечні конструкції з даху та технічного поверху вже розчищені. Тривають роботи на сходовій клітині", - додав в ДСНС. На місці влучання працюють 28 рятувальників та п'ять одиниць спецтехніки. Фото: у Києві пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки (t.me/dsns_telegram)