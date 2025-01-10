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З'явилися фото наслідків нічної атаки Росії на Київ

Київ, П'ятниця 10 січня 2025 11:24
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З'явилися фото наслідків нічної атаки Росії на Київ Фото: рятувальники показали наслідки нічної атаки Росії на Київ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські дрони в ніч на 10 січня атакували Київ. Рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Цієї ночі російські окупанти направили на Київ ударні дрони. У столиці працювала протиповітряна оборона.

Як зазначає ДСНС, у Солом’янському районі безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки. Пожежі вдалося уникнути. У дворі багатоповерхівки також пошкоджений легковий автомобіль. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"Станом на 10:30 небезпечні конструкції з даху та технічного поверху вже розчищені. Тривають роботи на сходовій клітині", - додав в ДСНС.

На місці влучання працюють 28 рятувальників та п'ять одиниць спецтехніки.

Фото: у Києві пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки (t.me/dsns_telegram)

Нічна атака дронів РФ

В ніч на 10 січня росіяни вчергове атакували Україну дронами. Про пуски ворожих безпілотників стала відомо ще з вечора 9 січня.

Рух дронів РФ фіксували у північних, центральних, східних, у частині південних областей, а також у Києві. У столиці вночі працювали сили ППО. Як повідомлялося, у Соломʼянському районі упали уламки на багатоповерхівку.

Загалом вночі РФ випустила по Україні 72 безпілотники. З них 33 збили, ще 34 локаційно втрачені. Внаслідок атаки зафіксовано п’ять влучань у підприємства й господарчі будівлі у прифронтовому районі на півночі Чернігівської області.

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Київ ДСНС Війна в Україні Атака дронів
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