Появились фото последствий ночной атаки России на Киев

Российские дроны в ночь на 10 января атаковали Киев. Спасатели показали последствия вражеского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Этой ночью российские оккупанты направили на Киев ударные дроны. В столице работала противовоздушная оборона.

Как отмечает ГСЧС, в Соломенском районе беспилотник попал в технический этаж жилой 16-этажки. Пожар удалось избежать. Во дворе многоэтажки также поврежден легковой автомобиль. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"По состоянию на 10:30 опасные конструкции с крыши и технического этажа уже расчищены. Продолжаются работы на лестничной клетке", - добавил в ГСЧС.

На месте попадания работают 28 спасателей и пять единиц спецтехники.

Фото: в Киеве повреждена многоэтажка в результате атаки (t.me/dsns_telegram)