Росія вночі запустила більше 70 безпілотників: як відпрацювала ППО

У ніч на 10 січня Російська Федерація (РФ) випустила проти України 72 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 33 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Безпілотники були запущені із напрямків російських міст Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття атаки були залучені:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 33 "Шахедів" й безпілотників інших типів у межах Полтавської, Київської, Сумської, Черкаської, Чернігівської та низки інших областей.

Внаслідок атаки зафіксовано п’ять влучань у підприємства й господарчі будівлі у прифронтовому районі на півночі Чернігівської області. Одна людина отримала поранення.

Зокрема у Київській області безпілотник упав на багатоповерхівку. Також пошкодження отримали два десятки автівок.

34 дрони були локаційно втрачені без негативних наслідків. Один з них полетів у напрямку Росії.

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно вдається до обстрілів України, застосовуючи керовані авіаційні бомби (КАБи), безпілотники, ракети й артилерію, що створює загрозу для цивільного населення.

Протягом останніх місяців ворог вдається до обстрілів майже кожної ночі. Наприклад, у ніч на 9 січня ворог запустив 70 дронів. Зокрема до відбиття залучали авіацію.