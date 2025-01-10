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Росія вночі запустила більше 70 безпілотників: як відпрацювала ППО

П'ятниця 10 січня 2025 09:42
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Росія вночі запустила більше 70 безпілотників: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі запустила більше 70 безпілотників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 10 січня Російська Федерація (РФ) випустила проти України 72 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 33 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Безпілотники були запущені із напрямків російських міст Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття атаки були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 33 "Шахедів" й безпілотників інших типів у межах Полтавської, Київської, Сумської, Черкаської, Чернігівської та низки інших областей.

Внаслідок атаки зафіксовано п’ять влучань у підприємства й господарчі будівлі у прифронтовому районі на півночі Чернігівської області. Одна людина отримала поранення.

Зокрема у Київській області безпілотник упав на багатоповерхівку. Також пошкодження отримали два десятки автівок.

34 дрони були локаційно втрачені без негативних наслідків. Один з них полетів у напрямку Росії.

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно вдається до обстрілів України, застосовуючи керовані авіаційні бомби (КАБи), безпілотники, ракети й артилерію, що створює загрозу для цивільного населення.

Протягом останніх місяців ворог вдається до обстрілів майже кожної ночі. Наприклад, у ніч на 9 січня ворог запустив 70 дронів. Зокрема до відбиття залучали авіацію.

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