З'явилися фото наслідків атаки дронів на Київську область

Як зазначили рятувальники, внаслідок атаки зафіксовані пошкодження у трьох районах Київської області.

У Білоцерківському районі пошкоджено чотири приватних житлових будинки та одну господарчу споруду. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Постраждало троє людей.

У Броварському районі пошкоджено вантажний автомобіль, в результаті чого загинув водій 1999 року народження.

Також через падіння уламків отримала поранення молода жінка 2002 року народження у Фастівському районі. Їй надають допомогу медики.

Фото: у Київській області впали уламки дронів (t.me/dsns_telegram)