Появились фото последствий атаки дронов на Киевскую область

Как отметили спасатели, в результате атаки зафиксированы повреждения в трех районах Киевской области.

В Белоцерковском районе повреждены четыре частных жилых дома и одна хозяйственная постройка. В одном из домов возник пожар, его ликвидировали спасатели, пострадали три человека.

В Броварском районе поврежден грузовой автомобиль, в результате чего погиб водитель 1999 года рождения.

Также из-за падения обломков получила ранения молодая женщина 2002 года рождения в Фастовском районе. Ей оказывают помощь медики.

Фото: в Киевской области упали обломки дронов (t.me/dsns_telegram)