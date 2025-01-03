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Появились фото последствий атаки дронов на Киевскую область

Фото: в ГСЧС показали фото последствий атаки дронов на Киевскую область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские дроны атаковали Киевскую область в ночь на 3 января. Спасатели показали последствия вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как отметили спасатели, в результате атаки зафиксированы повреждения в трех районах Киевской области.

В Белоцерковском районе повреждены четыре частных жилых дома и одна хозяйственная постройка. В одном из домов возник пожар, его ликвидировали спасатели, пострадали три человека.

В Броварском районе поврежден грузовой автомобиль, в результате чего погиб водитель 1999 года рождения.

Также из-за падения обломков получила ранения молодая женщина 2002 года рождения в Фастовском районе. Ей оказывают помощь медики.

 

Фото: в Киевской области упали обломки дронов (t.me/dsns_telegram)

 

Атака дронов на Киев

В ночь на 3 января российские оккупанты также направили дроны на Киев. В столице работали силы противовоздушной обороны.

Как сообщили местные власти, обломки дронов упали в двух районах города - Голосеевском и Дарницком. Значительных разрушений удалось избежать. Начальник КГВА уточнил, что пострадала молодая женщина, которая получила ожог руки, от госпитализации отказалась.

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Киевская областьГСЧСВойна в УкраинеАтака дронов