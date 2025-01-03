В Києві є постраждала через атаку РФ

Під час атаки на Київ в ніч на 3 січня постраждала жінка. При цьому всі цілі, які прямували на столицю, були збиті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

З його словами, цього разу ворог завдав удару БпЛА по столиці, тривога розпочалася о 4:00 ранку і тривала понад три години.

"На щастя, значних руйнувань вдалося уникнути. Постраждала молода жінка, яка отримала опік руки, від госпіталізації вона відмовилася", - зазначив Ткаченко.

Водночас Сили оборони знищили більшість ворожих БПЛА ще на підступах до Києва, проте є падіння уламків в Голосіївському та Дарницькому районах.