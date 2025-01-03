В Києві є постраждала через атаку РФ
Під час атаки на Київ в ніч на 3 січня постраждала жінка. При цьому всі цілі, які прямували на столицю, були збиті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.
З його словами, цього разу ворог завдав удару БпЛА по столиці, тривога розпочалася о 4:00 ранку і тривала понад три години.
"На щастя, значних руйнувань вдалося уникнути. Постраждала молода жінка, яка отримала опік руки, від госпіталізації вона відмовилася", - зазначив Ткаченко.
Водночас Сили оборони знищили більшість ворожих БПЛА ще на підступах до Києва, проте є падіння уламків в Голосіївському та Дарницькому районах.
Атака РФ на Київ і область
У ніч на 3 січня російські війська атакували дронами Київ і область. У Києві гриміли вибухи, а в Київській області працювала ППО.
Пізніше стало відомо, що Росія вкотре атакувала Київ ударними дронами. Падіння уламків зафіксували у двох районах столиці.
А в Київській області четверо людей були поранені, одна людина загинула через падіння уламків БПЛА. Загиблий, водій вантажівки, помер на місці. також уламки дронів впали на житловий будинок.
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