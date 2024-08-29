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З'явилися фото наслідків атаки дронів на Київ

Фото: поліція показала наслідки атаки дронів на Київ (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Наталія Юрченко

Поліція показала фото наслідків атаки російських дронів на Київ у четвер, 29 серпня. У столиці упали уламки ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва у Facebook.

Уламки "Шахедів" упали у трьох районах Києва. За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки ворога пошкоджені три квартири багатоповерхового будинку в Голосіївському районі та два приватних будинки в Деснянському районі.

Також частини російських дронів знайшли у декількох місцях Дніпровського району. Їх оглядають вибухотехніки поліції.

В усіх випадках обійшлось без постраждалих.

 

Фото: у Києві впали уламки російських "Шахедів" (facebook.com/UA.KyivPolice)

 

Що ще відомо про наслідки атаки

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія цієї ночі випустила по Україні 74 дрони-камікадзе, а також три керовані авіаційні ракети Х-59/69 і дві ракети, тип яких наразі встановлюється.

Сили протиповітряної оборони знищили дві ракети типу Х-59/69 та 60 "Шахедів". Ще 14 дронів були локаційно втрачені, вони впали на території України. ППО працювала у Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Сумській та Донецькій областях.

У Києві декілька разів за ніч лунали вибухи. Як повідомляла КМВА, у районі столиці знищили півтора десятка дронів. Прямих влучань у Києві не було.

У Черкасах через падіння уламків спалахнула пожежа на підприємстві. Вогонь охопив 2700 квадратних метрів.

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