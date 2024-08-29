З'явилися фото наслідків атаки дронів на Київ

Що ще відомо про наслідки атаки

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія цієї ночі випустила по Україні 74 дрони-камікадзе, а також три керовані авіаційні ракети Х-59/69 і дві ракети, тип яких наразі встановлюється.

Сили протиповітряної оборони знищили дві ракети типу Х-59/69 та 60 "Шахедів". Ще 14 дронів були локаційно втрачені, вони впали на території України. ППО працювала у Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Сумській та Донецькій областях.

У Києві декілька разів за ніч лунали вибухи. Як повідомляла КМВА, у районі столиці знищили півтора десятка дронів. Прямих влучань у Києві не було.

У Черкасах через падіння уламків спалахнула пожежа на підприємстві. Вогонь охопив 2700 квадратних метрів.

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