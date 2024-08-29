У районі Києва збили півтора десятка "Шахедів": чи були влучання

У районі Києва під час атаки ворога 29 серпня знищили півтора десятка російських ударних дронів. Жоден безпілотник не досяг цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

КМВА повідомляє, що у Києві прямих влучань "Шахедів" не було - жоден з ударних безпілотників ворога не досяг своєї цілі.

"Силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятка російських дронів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повітряну тривогу у Києві оголошували двічі. Сумарно вона тривала майже шість годин.

Що ще відомо про атаку ворога

Росія в ніч на 29 серпня атакувала Україну ударними дронами. Протиповітряна оборона працювала у декількох регіонах. Зокрема, у Києві декілька разів лунали вибухи через роботу ППО.

Як відомо, у Києві влучать не було, але зафіксовано падіння уламків збитих "Шахедів" у трьох районах столиці. У Голосіївському та Дніпровському районах уламки впали на територію житлової забудови, у Деснянському - на приватний будинок.

Також у Черкасах спалахнула пожежа на приватному підприємстві через падіння уламків збитих безпілотників. Крім того, Харків частково залишився без світла через ворожі обстріли.

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