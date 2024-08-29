Частина Харкова залишилася без світла

Фото: у Харкові частково немає світла через обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Харкові частково відсутня електроенергія зранку 29 серпня. Причиною зникнення світла стали ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківобленерго.

Як зазначається, станом на ранок внаслідок ворожих обстрілів в частині деяких районів Харкова відбулися відключення електропостачання. "Енергетики володіють всією інформацією та працюють над відновленням світла", - йдеться у повідомленні. Додамо, що в Україні сьогодні протягом всього дня будуть діяти погодинні графіки відключень світла. "Укренерго" попередило, що з 15:00 до 22:00 прогнозується відключення трьох черг одночасно. В інші години будуть вимикати по дві черги.