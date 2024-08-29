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Частина Харкова залишилася без світла

Харків, Четвер 29 серпня 2024 08:32
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Частина Харкова залишилася без світла Фото: у Харкові частково немає світла через обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові частково відсутня електроенергія зранку 29 серпня. Причиною зникнення світла стали ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківобленерго.

Як зазначається, станом на ранок внаслідок ворожих обстрілів в частині деяких районів Харкова відбулися відключення електропостачання.

"Енергетики володіють всією інформацією та працюють над відновленням світла", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що в Україні сьогодні протягом всього дня будуть діяти погодинні графіки відключень світла. "Укренерго" попередило, що з 15:00 до 22:00 прогнозується відключення трьох черг одночасно. В інші години будуть вимикати по дві черги.

Нічний обстріл України

Цієї ночі російські війська вчергове атакували Україну ударними дронами. Станом на ранок загроза залишається, ворожі дрони ще знищують.

У Києві декілька разів протягом ночі лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. За даними місцевої влади, було знищено понад десяток "Шахедів" у районі столиці.

Уламки ворожих дронів упали на дитячий майданчик та житлову забудову у Києві. На щастя, ніхто не постраждав.

У Черкасах також упали уламки російських безпілотників, внаслідок чого спалахнула пожежа на приватному підприємстві.

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