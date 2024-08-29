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Росія атакувала Україну ракетами та дронами: що збила наше ППО

Четвер 29 серпня 2024 10:20
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Росія атакувала Україну ракетами та дронами: що збила наше ППО Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 29 серпня росіяни здійснили масштабну атаку на Україну, використовуючи три керовані авіаційні ракети Х-59/69, які були випущені з повітряного простору Курської та Бєлгородської областей РФ.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Також з Курського та Бєлгородського напрямку загарбники випустили дві ракети, тип яких наразі встановлюється. Крім того, Україну атакували 74 ударні безпілотники типу Shahed-131/136, запущені з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ.

Для відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, радіоелектронна боротьба (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою українським захисникам вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних безпілотників Shahed-131/136. Ще 14 ударних безпілотників втрачено на території України.

Протиповітряна оборона діяла в межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей.

Росія атакувала Україну ракетами та дронами: що збила наше ППО

Атака на Україну 29 серпня

У ніч на 29 серпня Росія здійснила атаку на Україну за допомогою ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала в декількох регіонах країни. У Києві кілька разів було чути вибухи внаслідок роботи ППО.

У Києві прямих влучань не зафіксовано, проте уламки збитих "Шахедів" впали в трьох районах міста. У Голосіївському та Дніпровському районах уламки потрапили на територію житлових будинків, а в Деснянському районі - на приватний будинок.

У Черкасах внаслідок падіння уламків збитих безпілотників виникла пожежа на приватному підприємстві. Також у Харкові через ворожі обстріли частина міста залишилася без електропостачання.

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