Росія атакувала Україну ракетами та дронами: що збила наше ППО

У ніч на 29 серпня росіяни здійснили масштабну атаку на Україну, використовуючи три керовані авіаційні ракети Х-59/69, які були випущені з повітряного простору Курської та Бєлгородської областей РФ.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Також з Курського та Бєлгородського напрямку загарбники випустили дві ракети, тип яких наразі встановлюється. Крім того, Україну атакували 74 ударні безпілотники типу Shahed-131/136, запущені з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ.

Для відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, радіоелектронна боротьба (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою українським захисникам вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних безпілотників Shahed-131/136. Ще 14 ударних безпілотників втрачено на території України.

Протиповітряна оборона діяла в межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей.