З'явилися фото і відео наслідків удару "Шахедів" по Миколаєву та Одесі

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, управління ДСНС Миколаївської області у Facebook, Telegram-канал Сил оборони півдня України.

Миколаїв

Цієї ночі окупанти вдарили по приватному сектору Миколаєва, там сталася пожежа. Також сталось часткове руйнування та зайнялась пожежа на спортивному об'єкті. Постраждалих немає.

За даними мера, внаслідок атаки пошкоджено 20 житлових будинків - приватні та багатоповерхові, офісні приміщення, приватне підприємство. Також пошкоджене комунальне підприємство.

t.me/senkevichonline

Рятувальники зазначають, що пожежі площами 150 та 60 квадратних метрів загасили. На місцях інциденту працювали 42 рятувальники та 10 одиниць техніки ДСНС.

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Одеса

В Одесі через нічну атаку дронів пошкоджений місцевий коледж.

Сили оборони півдня України повідомили, що постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Вони отримали мінно-вибухові травми під час повторного вибуху. Їх госпіталізували, стан стабільний.

Що ще відомо про нічну атаку

Цієї ночі окупанти знову атакували Україну "Шахедами". Загарбники випустили 17 ударних безпілотників, сили ППО знищили 11 дронів.

В Одесі ворожий дрон влучив у недобудовану багатоповерхівку, також пошкоджений навчальний заклад.

У Миколаєві був приліт "Шахедів"по приватному сектору. Там спалахнула потужна пожежа. На щастя, без постраждалих.