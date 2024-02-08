Появились фото и видео последствий удара "Шахедов" по Николаеву и Одессе

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал мэра Николаева Александра Сенкевича, управление ГСЧС Николаевской области в Facebook, Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

Николаев

Этой ночью оккупанты ударили по частному сектору Николаева, там произошел пожар. Также произошло частичное разрушение и вспыхнул пожар на спортивном объекте. Пострадавших нет.

По данным мэра, в результате атаки повреждены 20 жилых домов - частные и многоэтажные, офисные помещения, частное предприятие. Также повреждено коммунальное предприятие.

t.me/senkevichonline

Спасатели отмечают, что пожары площадью 150 и 60 квадратных метров потушили. На местах инцидента работали 42 спасателя и 10 единиц техники ГСЧС.

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Одесса

В Одессе из-за ночной атаки дронов поврежден местный колледж.

Силы обороны юга Украины сообщили, что пострадали двое патрульных полицейских, направлявшихся на место попадания для оказания помощи гражданам. Они получили минно-взрывные травмы при повторном взрыве. Их госпитализировали, состояние стабильное.

Что еще известно о ночной атаке

Этой ночью оккупанты снова атаковали Украину "Шахедами". Захватчики выпустили 17 ударных беспилотников, силы ПВО уничтожили 11 дронов.

В Одессе вражеский дрон попал в недостроенную многоэтажку, также повреждено учебное заведение.

В Николаеве был прилет "Шахедов" по частному сектору. Там вспыхнул мощный пожар. К счастью, без пострадавших.