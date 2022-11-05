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З'явились уточнені дані по постраждалих через вибух у Рівному

Фото: з'явилися подробиці вибуху у Рівному 4 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок вибуху в Рівному в п'ятницю, 4 листопада, постраждали троє людей, зокрема дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ДСНС Рівненської області.

"4 листопада о 20:50 м.Рівне, вул.Шухевича. Огородження місця події та чергування після приведення в дію вибухового пристрою внаслідок чого травмовано 3 людини, з них 1 дитина", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в одному із дворів міста Рівного сьогодні, 4 листопада, вибухнув боєприпас. Внаслідок події попередньо йшлося про 4 поранених, в тому числі дитина.

Нагадаємо, раніше в Чернігові стався вибух на виставці боєприпасів, внаслідок чого 15 осіб отримали поранення, у тому числі 8 дітей.

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РівнеВибухВибух боєприпасів