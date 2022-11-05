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Появились уточненные данные по пострадавшим из-за взрыва в Ровно

Фото: появились подробности взрыва в Ровно 4 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В результате взрыва в Ровно в пятницу, 4 ноября, пострадали трое людей, в том числе ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ГСЧС Ровенской области.

"4 ноября в 20:50 г.Ровно, ул.Шухевича. Ограждение места происшествия и дежурство после приведения в действие взрывного устройства в результате травмированы 3 человека, из них 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в одном из дворов города Ровно сегодня, 4 ноября, разразился боеприпас. В результате происшествия первоначально речь шла о 4 раненых, в том числе ребенок.

Напомним, ранее в Чернигове произошел взрыв на выставке боеприпасов, в результате чего 15 человек получили ранения, в том числе 8 детей.

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