З'явились супутникові знімки пожежі на складах у Торопці

На опублікованих знімках видно пожежу на складі боєприпасів у Торопці.

Зокрема, на фото показано супутникові знімки 107 арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці. Одні були зроблені 16 вересня, а інші - сьогодні, після атаки українських дронів.

Цікаво і те, що після удару по складах у мережі також заявили, що у Тверській області після атаки на склад з боєприпасами стались землетруси. Магнітуда найпотужнішого склала 2,8 бала.

Що цьому передувало

В ніч на середу, 18 вересня, у Тверській області лунали вибухи, росіяни традиційно заявили про атаку дронів.