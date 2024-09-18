У Тверській області РФ, після атаки дронів на склад, стався землетрус

Сьогодні, 18 вересня, у Тверській області Російської Федерації (РФ), після атаки на склад з боєприпасами, стались землетруси. Магнітуда найпотужнішого склала 2,8 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на VolcanoDiscovery .

Перший землетрус зафіксували о 03:56 за київським часом. Його магнітуда склала 2,8. Після цього, протягом декількох годин, відбулись ще 16 землетрусів з магнітудою від 0,5 до 2.8.

Фото: карта землетрусів (volcanodiscovery.com)

Атака на Тверську область

В ніч на 18 березня у Тверській області пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про атаку на військову частину у місті Торопець. Було завдано удару по важливому складу, де зберігалися ракети, у тому числі "Іскандер" та KN23.

Тим часом супутники NASA зафіксували теплові показники майже на всій території 107-го арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у регіоні.