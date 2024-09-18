Появились спутниковые снимки пожара на складах в Торопце

В ночь на среду, 18 сентября, дроны, руководимые СБУ, ГУР и ССО, нанесли удар по большому складу ракет в России. В сети появились спутниковые снимки пожара на складе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".
На опубликованных снимках виден пожар на складе боеприпасов в Торопце.
В частности, на фото показаны спутниковые снимки 107 арсенала главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце. Одни были сделаны 16 сентября, а другие – сегодня, после атаки украинских дронов.
Интересно и то, что после удара по складам в сети также заявили, что в Тверской областипосле атаки на склад с боеприпасами произошли землетрясения. Магнитуда мощного составила 2,8 балла.
В ночь на среду, 18 сентября, в Тверской области раздавались взрывы, россияне традиционно заявили об атаке дронов.
Впоследствии источники РБК-Украина в СБУ сообщили, чтоукраинские дроны нанесли удар по складу боеприпасов в городе Торопец . Стоит отметить, что Торопец расположен в 488 км от границы с Украиной. Там находится воинская часть 54169 и воинская часть 11777 (бывшая 55443) – 107 арсенал ГРАУ.
В результате удара были уничтожены ракеты "Искандер" и "Точка-У". А также произошел пожар .
По предварительным данным, на складах хранились ракеты, в том числе "Искандер" и KN23.
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