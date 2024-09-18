Появились спутниковые снимки пожара на складах в Торопце

На опубликованных снимках виден пожар на складе боеприпасов в Торопце.

В частности, на фото показаны спутниковые снимки 107 арсенала главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце. Одни были сделаны 16 сентября, а другие – сегодня, после атаки украинских дронов.

Интересно и то, что после удара по складам в сети также заявили, что в Тверской областипосле атаки на склад с боеприпасами произошли землетрясения. Магнитуда мощного составила 2,8 балла.

Что этому предшествовало

В ночь на среду, 18 сентября, в Тверской области раздавались взрывы, россияне традиционно заявили об атаке дронов.