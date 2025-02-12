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З'явились супутникові знімки наслідків удару українських дронів по НПЗ у Саратові

Середа 12 лютого 2025 14:41
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З'явились супутникові знімки наслідків удару українських дронів по НПЗ у Саратові Ілюстративне фото: з'явились супутникові знімки наслідків удару українських дронів по НПЗ у Саратові (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 11 лютого українські безпілотники уразили Саратовський нафтопереробний завод. Там було пошкоджено трубопровід, який веде до установки каталітичного риформінгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На супутникових знімках видно сліди пожежі та пошкодження трубопроводу. Зазначається, що установка каталітичного риформінгу Л-35-11/300, недалеко від якої видно пошкодження, призначена для поліпшення якості бензину. Вона збільшує його октанове число до 93-98 пунктів.

За попередніми даними, внаслідок удару на території НПЗ загорівся газопровід низького тиску.

Атака дронів на Саратов

Вчора вночі у російських містах Енгельс і Саратов прогриміли вибухи. Росіяни скаржаться на атаку безпілотників.

За словами жителів Саратова, після вибухів, у районі місцевого НПЗ виникла пожежа. Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили безпілотних систем, Головне управління розвідки та Сили спеціальних операцій уразили Саратовський нафтопереробний завод.

Атаки дронів по РФ

Варто нагадати, що минулої ночі невідомі дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Цей НПЗ є одним із ключових нафтопереробних заводів на території Росії. Його потужність становить 6,25 млн тонн нафти на рік.

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