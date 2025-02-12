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Появились спутниковые снимки последствий удара украинских дронов по НПЗ в Саратове

Среда 12 февраля 2025 14:41
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Появились спутниковые снимки последствий удара украинских дронов по НПЗ в Саратове Иллюстративное фото: появились спутниковые снимки последствий удара украинских дронов по НПЗ в Саратове (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 11 февраля украинские беспилотники поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Там был поврежден трубопровод, который ведет к установке каталитического риформинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

На спутниковых снимках видны следы пожара и повреждения трубопровода. Отмечается, что установка каталитического риформинга Л-35-11/300, недалеко от которой видны повреждения, предназначена для улучшения качества бензина. Она увеличивает его октановое число до 93-98 пунктов.

По предварительным данным, в результате удара на территории НПЗ загорелся газопровод низкого давления.

Атака дронов на Саратов

Вчера ночью в российских городах Энгельс и Саратов прогремели взрывы. Россияне жалуются на атаку беспилотников.

По словам жителей Саратова, после взрывов, в районе местного НПЗ возник пожар. Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что Силы беспилотных систем, Главное управление разведки и Силы специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

Атаки дронов по РФ

Стоит напомнить, что минувшей ночью неизвестные дроны атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Этот НПЗ является одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Его мощность составляет 6,25 млн тонн нефти в год.

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