Появились спутниковые снимки последствий удара украинских дронов по НПЗ в Саратове
В ночь на 11 февраля украинские беспилотники поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Там был поврежден трубопровод, который ведет к установке каталитического риформинга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
На спутниковых снимках видны следы пожара и повреждения трубопровода. Отмечается, что установка каталитического риформинга Л-35-11/300, недалеко от которой видны повреждения, предназначена для улучшения качества бензина. Она увеличивает его октановое число до 93-98 пунктов.
По предварительным данным, в результате удара на территории НПЗ загорелся газопровод низкого давления.
Атака дронов на Саратов
Вчера ночью в российских городах Энгельс и Саратов прогремели взрывы. Россияне жалуются на атаку беспилотников.
По словам жителей Саратова, после взрывов, в районе местного НПЗ возник пожар. Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что Силы беспилотных систем, Главное управление разведки и Силы специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод.
Атаки дронов по РФ
Стоит напомнить, что минувшей ночью неизвестные дроны атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
Этот НПЗ является одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Его мощность составляет 6,25 млн тонн нефти в год.
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