Російська ППО не врятувала: Афіпський НПЗ уразили біля бази 90-ї зенітної бригади РФ

Невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод, що у Краснодарському краї. Він розташований впритул до ППД 90-ої зенітної ракетної бригади РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Defense Express.

Що передувало

Цієї ночі невідомі дрони завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу, який розташований у Краснодарському краї, Росія.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, НПЗ, є одним із ключових нафтопереробних заводів на території Росії з потужністю 6,25 млн тонн нафти на рік.

Що кажуть у Defense Express

У виданні зауважили, що ураження даного НПЗ є показовим. Адже він фактично знаходиться "за парканом" 90-ої зенітної ракетної бригади РФ 49-ї загальновійськової армії.

Цікаво і те, що 90-а зенітна ракетна бригада РФ має на озброєнні зенітні ракетні комплекси типу "Бук-М2", а з 2020 року почала отримувати "Бук-М3", які є останньою версією цього ЗРК.



Атаки дронів на Росію

Раніше ми писали про те, що в ніч на 8 лютого ударні БпЛА атакували чотири російські регіони. У двох з них об'єктами стали об'єкти нафтопереробки.