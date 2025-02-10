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Російська ППО не врятувала: Афіпський НПЗ уразили біля бази 90-ї зенітної бригади РФ

Понеділок 10 лютого 2025 12:11
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Російська ППО не врятувала: Афіпський НПЗ уразили біля бази 90-ї зенітної бригади РФ Ілюстративне фото: Афіпський НПЗ уразили біля бази 90-ї зенітної бригади РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод, що у Краснодарському краї. Він розташований впритул до ППД 90-ої зенітної ракетної бригади РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Defense Express.

Що передувало

Цієї ночі невідомі дрони завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу, який розташований у Краснодарському краї, Росія.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, НПЗ, є одним із ключових нафтопереробних заводів на території Росії з потужністю 6,25 млн тонн нафти на рік.

Що кажуть у Defense Express

У виданні зауважили, що ураження даного НПЗ є показовим. Адже він фактично знаходиться "за парканом" 90-ої зенітної ракетної бригади РФ 49-ї загальновійськової армії.

Цікаво і те, що 90-а зенітна ракетна бригада РФ має на озброєнні зенітні ракетні комплекси типу "Бук-М2", а з 2020 року почала отримувати "Бук-М3", які є останньою версією цього ЗРК.
Російська ППО не врятувала: Афіпський НПЗ уразили біля бази 90-ї зенітної бригади РФ

Атаки дронів на Росію

Раніше ми писали про те, що в ніч на 8 лютого ударні БпЛА атакували чотири російські регіони. У двох з них об'єктами стали об'єкти нафтопереробки.

А до того безпілотники атакували Ростовську область і Краснодарський край. У Приморсько-Ахтарську безпілотники уразили аеродром, звідки агресори запускають по Україні дрони "Шахед".

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