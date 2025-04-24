UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

З'явились перші фото наслідків нічної атаки РФ на Київську область

Фото: наслідки атаки на Київську область 24 квітня (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Наталія Кава

Київська область у ніч на четвер, 24 квітня, опинилась під обстрілом російської армії. У трьох районах регіону зафіксовано пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника у Telegram.

За його даними, наслідки ворожої атаки фіксуються в трьох районах області.

У Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Там виявлено пожежу у магазині. Інформація щодо постраждалих серед населення не надходила.

 Фото: наслідки атаки на Київську область 24 квітня (t.me/Mykola_Kalashnyk)

У Вишгородському районі виникла пожежа у лісі. А у Броварському районі - пожежа трав‘яного настилу.

"Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом. Повітряна тривога триває", - написав Калашук.

Масштабний обстріл 24 квітня

Російські війська здійснили масований комбінований обстріл території України, використавши балістичні ракети, крилаті ракети типу "Калібр" і ударні безпілотники.

Повітряні сили України повідомляють також про загрозу крилатих ракет, випущених із стратегічної авіації РФ. Станом на зараз відомо про вибухи, що пролунали в Києві та Харкові.

Про наслідки обстрілу Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна. 

Також ми зібрали все що відомо про масований обстріл України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніКиївська область