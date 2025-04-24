З'явились перші фото наслідків нічної атаки РФ на Київську область

За його даними, наслідки ворожої атаки фіксуються в трьох районах області.

У Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Там виявлено пожежу у магазині. Інформація щодо постраждалих серед населення не надходила.

Фото: наслідки атаки на Київську область 24 квітня (t.me/Mykola_Kalashnyk)

У Вишгородському районі виникла пожежа у лісі. А у Броварському районі - пожежа трав‘яного настилу.

"Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом. Повітряна тривога триває", - написав Калашук.

Масштабний обстріл 24 квітня

Російські війська здійснили масований комбінований обстріл території України, використавши балістичні ракети, крилаті ракети типу "Калібр" і ударні безпілотники.

Повітряні сили України повідомляють також про загрозу крилатих ракет, випущених із стратегічної авіації РФ. Станом на зараз відомо про вибухи, що пролунали в Києві та Харкові.

Про наслідки обстрілу Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.