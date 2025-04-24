Появились первые фото последствий ночной атаки РФ на Киевскую область

По его данным, последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области.

В Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Там обнаружен пожар в магазине. Информация о пострадавших среди населения не поступала.

Фото: последствия атаки на Киевскую область 24 апреля (t.me/Mykola_Kalashnyk)

В Вышгородском районе возник пожар в лесу. А в Броварском районе - пожар травяного настила.

"Оперативные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Более подробная информация позже. Воздушная тревога продолжается", - написал Калашук.

Масштабный обстрел 24 апреля

Российские войска осуществили массированный комбинированный обстрел территории Украины, использовав баллистические ракеты, крылатые ракеты типа "Калибр" и ударные беспилотники.

Воздушные силы Украины сообщают также об угрозе крылатых ракет, выпущенных из стратегической авиации РФ. По состоянию на сейчас известно о взрывах, прозвучавших в Киеве и Харькове.

О последствиях обстрела Киева - читайте в материале РБК-Украина.