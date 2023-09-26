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З'явились перші фото наслідків нічної атаки "Шахедів" на Одеську область

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Росія в черговий раз атакувала південні області України безпілотниками по типу "Шахед". Силам ППО вдалось збити більшість дронів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його даними, Росія потягом двох годин атакувала ударними безпілотниками Одеську область. Більшість дронів було збито. Однак в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру.

"Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили", - написав Кіпер.

Він повідомив, що в результаті атаки дронів було пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися.

На щастя, вогнеборці ліквідували пожежі.

Фото: наслідки атаки на Одеську область ( t.me/odeskaODA)

Атака на Україну

Близько опівночі 26 вересня в ряді областей України через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів. Тоді повідомлялось про роботу ППО у ряді областей України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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Війна Росії проти УкраїниОдесаатака дронів