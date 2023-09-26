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Появились первые фото последствий ночной атаки "Шахедов" на Одесскую область

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Россия в очередной раз атаковала южные области Украины беспилотниками по типу "Шахед". Силам ПВО удалось сбить большинство дронов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его данным, Россия в течение двух часов атаковала ударными беспилотниками Одесскую область. Большинство дронов было сбито. Однако в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру.

"Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали", - написал Кипер.

Он сообщил, что в результате атаки дронов было повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись.

К счастью, пожарные ликвидировали пожары.

Фото: последствия атаки на Одесскую область (t.me/odeskaODA)

Атака на Украину

Около полуночи 26 сентября в ряде областей Украины из-за угрозы вражеских атак с применением ударных дронов. Тогда сообщалось о работе ПВО в ряде областей Украины.

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Война России против УкраиныОдессаатака дронов