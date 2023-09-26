У ряді областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу "Шахедів"
Повітряна тривога була оголошена близько опівночі 26 вересня в ряді областей України через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Повітряні сили.
Українців попередили про загрозу безпілотників по типу "Шахед", які рухаються з півдня України у напрямку центру.
Станом на 00:35 повітряну тривогу оголошено на півдні - Миколаївська, Запорізька та Херсонська області. На сході - Донецька та Харківська області. Та в центрі - Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська та Полтавська області.
За даними Повітряних сил, в західних областях існує загроза застосування балістики.
Варто зауважити, що раніше повідомлялось про атаку безпілотників та роботу ППО у Миколаївській області.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
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