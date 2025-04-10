З'явились перші фото наслідків атаки "Шахеда" на Житомирщину

За даними ДСНС, внаслідок ворожої атаки у Житомирському районі одна людина загинула, відомо про 5 постраждалих. Серед них дитина 2011 року народження. Усі постраждалі госпіталізовані до медичних закладів.

В результаті атаки пошкоджень зазнали щонайменше 5 багатоповерхівок, а в одному із будинків виникла пожежа. Її вже ліквідовано, триває ліквідація наслідків надзвичайної події.

На місці працюють рятувальники та усі відповідні служби. Також розгорнуто пункт обігріву для надання допомоги населенню. Психологи Головного управління ДСНС надають необхідну допомогу місцевим мешканцям.

Фото: наслідки атки "Шахедів" на Житомирську область (t.me/dsns_telegram)

Атака "Шахедів"

Російська армія сьогодні традиційно запустила по території України ударні дрони типу "Шахед". Через ворожі безпілотники у низці областей було оголошено тривогу. А у Києві було чути роботу ППО по безпілотниках.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.